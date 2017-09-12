ВККС рассмотрела вопрос о допуске к участию в конкурсе на должность судьи местного суда

Сегодня, 12 сентября, на заседаниях Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос допуска лиц к участию в объявленном Комиссией 3 апреля 2017 отборе кандидатов на должность судьи местного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
По результатам заседаний Комиссии, принято решение о допуске к участию в отборе кандидатов на должность судьи местного суда 160 кандидатов. Со списком кандидатов можно ознакомиться по ссылке.
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