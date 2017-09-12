Сегодня 12 сентября 2017 года, 15:50

Минфин призывает парламентский комитет воздержаться от регистрации законопроектов, которые могут поставить под угрозу систему автоматического возмещения НДС

Министерство финансов призывает Комитет Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики воздержаться от регистрации законопроектов, направленных на возможную отмену полноценной работы автоматической системы остановки регистрации налоговых накладных с признаками фиктивности, ведь это ставит под угрозу автоматическое возмещение НДС.

Как отмечают в ведомстве, сейчас эта система мониторинга рисков с НДС предупреждает схемы и неправомерные возмещения, которые раньше приводили к миллиардным потерям из бюджета.

Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой постоянно мониторит и совершенствует работу системы.

«Если депутаты хотят присоединиться к процессу совершенствования работы системы, то Минфин готов к диалогу, но мы настаиваем на том, чтобы депутаты не прислушались к лоббистов, предлагающих отменить работу системы, успешно борется со злоупотреблениями при возмещении НДС. Это станет откатом в борьбе с коррупцией и схемами по НДС. Также мы видим существенный коррупционный риск и восстановление схем при реализации идеи переноса центра принятия решений по регистрации налоговых накладных на региональный уровень», - сообщают в Минфине.

Также в министерстве сообщили, почему нельзя отменять систему автоматического возмещения НДС:

1. Отмена автоматической системы остановки регистрации налоговых накладных с признаками фиктивности приведет к прямым потерям бюджета. Сейчас в системе остановлено накладных на 3 миллиарда гривен, по которым плательщики не обратились к ГФС о подтверждении операции. 70% от этой суммы - плательщики с критически высоким уровнем риска (неуплата налогов, отсутствие работников, по данным ГФС - замешаны в схемах, пр.). Система фактически предупредила возможные потери бюджета в размере 3 млрд гривен. Заложенный в систему алгоритм выполняет поставленную задачу и останавливает регистрацию «схемных» налоговых накладных, которые составляют львиную долю всех остановленных налоговых накладных.

2. Возвращение к ручному остановки регистрации налоговых накладных - это срыв автоматического возмещения НДС. Сейчас каждая накладная, прошедшей систему рисков, гарантирует реальность операции. В случае отмены работы системы остановки регистрации накладных, в среднесрочной перспективе, возмещение НДС в автоматическом режиме без дополнительных проверок станет невозможным. При таких условиях будет возвращена ответственность за противоправные действия третьих лиц.

3. Отмена работы системы приведет к уменьшению роста поступлений НДС в бюджет. Результат работы системы - значительный рост начислений по НДС. Если работу системы будет отменено, конвертационных центра снова начнут работать в значительных масштабах, используя схемы с фиктивным НДС. В начале года, эти суммы доходили до 1 миллиарда гривен в месяц.

4. Отмена системы означает возврат к коррупционному механизму "ручного" управления договорами (расторжения договоров). Расторжение договоров о предоставлении отчетности в электронном виде полностью парализует всю деятельность предприятия, даже ту, которая не связана с НДС.