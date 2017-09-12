Сегодня 12 сентября 2017 года, 15:50

Покупкой украинской дочки ВТБ Банка так никто не заинтересовался, - НБУ

Национальный банк заявляет, что на покупку Проминвестбанка (Киев) есть другие инвесторы кроме бизнесмена Александра Ярославского, а ВТБ Банком никто не интересуется. Об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«А.Ярославский пока документы не подал. Есть письмо о намерениях, есть определенные дискуссии. Официально из других инвесторов к нам никто не обращался, но я знаю, что некоторые потенциальные покупатели проводят процедуру составления объективного представления об объекте инвестирования. Когда будет официальное обращение, мы будем готовы рассмотреть», - сказала она.

Замглавы НБУ добавила, что кроме возможной продажи ВТБ Банка у собственников есть вариант сокращения бизнеса.

«Причины заявлений господина Костина находятся в другой плоскости. На сегодняшний день ни один потенциальный покупатель ВТБ к нам не обращался. Поэтому кроме возможной продажи и смены собственника у них есть возможность пойти по пути сворачивания, расчета с кредиторами и выполнения обязательств», - сказала она.

Е.Рожкова добавила, что объемы активов вышеуказанных банков очень большие.

«Объемы активов этих банков очень большие. Из-за российской агрессии много клиентов перестали обслуживать кредиты, и банки начали взыскивать залоги и ставить их на баланс. Поэтому ситуация непростая с той точки зрения, что залог не приносит доходов и процентов. Но это активы, которые можно продать и рассчитаться с вкладниками», - подытожила она.