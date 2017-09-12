Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2017 года, 15:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Покупкой украинской дочки ВТБ Банка так никто не заинтересовался, - НБУ

12 сентября 2017 года Источник:Українські Новини

Национальный банк заявляет, что на покупку Проминвестбанка (Киев) есть другие инвесторы кроме бизнесмена Александра Ярославского, а ВТБ Банком никто не интересуется. Об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«А.Ярославский пока документы не подал. Есть письмо о намерениях, есть определенные дискуссии. Официально из других инвесторов к нам никто не обращался, но я знаю, что некоторые потенциальные покупатели проводят процедуру составления объективного представления об объекте инвестирования. Когда будет официальное обращение, мы будем готовы рассмотреть», - сказала она.

Замглавы НБУ добавила, что кроме возможной продажи ВТБ Банка у собственников есть вариант сокращения бизнеса.

«Причины заявлений господина Костина находятся в другой плоскости. На сегодняшний день ни один потенциальный покупатель ВТБ к нам не обращался. Поэтому кроме возможной продажи и смены собственника у них есть возможность пойти по пути сворачивания, расчета с кредиторами и выполнения обязательств», - сказала она.

Е.Рожкова добавила, что объемы активов вышеуказанных банков очень большие.

«Объемы активов этих банков очень большие. Из-за российской агрессии много клиентов перестали обслуживать кредиты, и банки начали взыскивать залоги и ставить их на баланс. Поэтому ситуация непростая с той точки зрения, что залог не приносит доходов и процентов. Но это активы, которые можно продать и рассчитаться с вкладниками», - подытожила она.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом