Сегодня 12 сентября 2017 года, 14:19

Эксперты обсудили проблемные вопросы предъявления подозрения специальному субъекту

Вчера в пресс-центре «ЛигаБизнесИнформ» состоялось научно-практическое дискуссионное обсуждение ключевых вопросов правоприменения «Игра вне правил: проблемные вопросы предъявления подозрения специальному субъекту и их обоснованность. Разные подходы правоприменения», организованное Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Комитетом защиты прав и гарантий адвокатской деятельности.

В мероприятии приняли участие представители судебной власти, прокуратуры, СБУ, адвокаты, ученые и специалисты в области права.

Открывая конференцию Лидия Изовитова, председатель НААУ, отметила, что мы сегодня пониманием, что как Генеральная прокуратура Украины так и региональные прокуроры видят проблему предъявления подозрения специальному субъекту, как нам кажется, односторонне. «Мы считаем, что права адвокатов и наших клиентов все время нарушаются. А так как сегодня тема вручения подозрения специальному субъекту становится публичной, игра уже пошла вне правил. Более того, статью 461 УПК в нашем понимании никто не исполняет, в любом случае ее понимают не так как понимают адвокаты. Мы сегодня собрались здесь чтоб выработать единую модель и как следствие одинаковые правила игры для всех участников процесса», — высказала мнение г-жа Изовитова.

В свою очередь председатель Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк, выступила с кратким докладом «Философия закона. Философия уголовного закона в контексте преюдиции права специального субъекта», обратила внимание, что закон следует за общественно-политической структурой общества, сложившегося при определенных причинах, а не наоборот.

Кроме того, спикер отметила, что необходимо изменить взаимоотношения в системе органов судебной власти акцентом на консолидированные правовые принципы уголовного процессуального права, и вынудить суды свои решения обосновывать этими принципами. «Отсутствие такого обоснования необходимо считать существенными нарушениями норм материального права», — резюмировала г-жа Боряк.

О практике Европейского суда по правам человека в контексте прав специального субъекта рассказал председатель ВКДКА Александр Дроздов.

«В соответствии с УПК Украины привлечение к уголовной ответственности наступает с момента уведомления о подозрении», — напомнил участникам адвокат Юрий Сухов. Кроме того, кодекс предусматривает, что обязанность осуществления уведомления о подозрении возлагается лично на прокурора и не может быть передано иному субъекту. И если были допущены процессуальные нарушения (поскольку с момента вручения о подозрении сторона обвинения должна собирать доказательства вины лица) все доказательства должны быть неэффективными.

Обратил внимание адвокат и на сроки вручения уведомления о подозрении. «Уведомление о подозрении должно быть вкручено в день его составления. Закон четко определил срок осуществления этого процессуального действия», — напомнил он. Кроме того он отметил, что если в день составления уведомления оно не было вручено прокурором тогда он теряет на право на вручение такого уведомления, что в свою очередь влечет утрату силы самого уведомления о подозрении.

«Существует проблема с уведомлением. В тоже время, если нет возможности лично вручить уведомление о подозрении специальному субъекту в день его составления, применяются иные нормы для уведомлений, которые определены УПК Украины», — считает представитель прокуратуры Илья Кравец.

В тоже время Александр Дроздов уверен, что проблема заключается не в УПК Украины, а неисполнении своих обязанностей представителями органов.

«Уведомление о подозрении это не процессуальное уведомление, это по своей сути решение в форме уведомления», — высказала такое мнение Анна Боряк.

Кроме того, участники обсудили проблемные вопросы связанные с компетенцией следственного судьи и привлечением адвоката БПП на отдельное процессуальное действие.