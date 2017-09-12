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15 сентября правительство рассмотрит проект Госбюджета-2018

12 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен на заседании правительства в пятницу, 15 сентября. Об этом он сказал на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

«В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент», - сказал он на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

Премьер отметил, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ.

По его словам, в рамках реформы финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 млрд гривен.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

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