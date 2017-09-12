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НАПК разрешило голосовать членам агентства, имеющим конфликт интересов

12 сентября 2017 года Источник:Українські Новини

Национальное агентство по предотвращению коррупции разрешило членам агентства, имеющим конфликт интересов, голосовать на заседании при наличии внешнего контроля. Об этом говорится в решении №712 от 6 сентября.

Согласно решению, в случае, если неучастие члена НАПК в принятии решения приведет к потере правомочности агентства, участие такого члена в принятии решения осуществляется под внешним контролем со стороны других членов, уполномоченного представителя Общественного совета при НАПК, работника департамента агентства по соблюдению законодательства о конфликте интересов. Соответствующие изменения внесены в регламент НАПК.

На данный момент в агентстве работают 3 из 5 членов, а для принятия любого решения необходимы голоса всех трех членов.

21 августа бывший член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Серегин нарушил законодательство о конфликте интересов при рассмотрении вопроса о декларации Губерского. По его словам, НАПК (в том числе Серегин) проголосовало за снятие с рассмотрения вышеуказанного вопроса. Рябошапка отмечает, что о конфликте интересов было заявлено уже после принятия решения, что является нарушением закона.

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