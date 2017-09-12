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17 сентября – последний день максимальных скидок на участие в II Конференции «Корпоративная безопасность»

Максимальные скидки на участие в II Конференции «Корпоративная безопасность», предусмотренные для представителей бизнеса, директоров юридических департаментов предприятий и компаний сферы безопасности, действуют до 17 сентября 2017 года.

На Конференции будут рассмотрены примеры самых громких бизнес-конфликтов с участием государственных органов, вопросы влияния общественного мнения на корпоративную репутацию, а также тонкости построения инфраструктуры безопасности на предприятии. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано обсуждение информационного аспекта корпоративной безопасности (противодействие утечке информации, кибератакам и др.), а также секретов детективной деятельности в интересах бизнеса.

Сессии:

• Государство и бизнес

• Бизнес-конфликты с участием общественности

• Инфраструктура безопасности

• Детективы бизнесу: приоткрывая завесу

Организатором мероприятия выступает Юридическая фирма Sayenko Kharenko. Конференция пройдет при поддержке Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины и генерального медиапартнера – газеты «Юридическая практика».

Дата: 18 октября 2017 года

Время: 09.30 - 18.30

Место: Hilton Kyiv (г. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30).

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Контакты:

Алена Онищенко

(044) 499-60-00

AOnishchenko@sk.ua