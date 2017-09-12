Максимальные скидки на участие в II Конференции «Корпоративная безопасность», предусмотренные для представителей бизнеса, директоров юридических департаментов предприятий и компаний сферы безопасности, действуют до 17 сентября 2017 года.
На Конференции будут рассмотрены примеры самых громких бизнес-конфликтов с участием государственных органов, вопросы влияния общественного мнения на корпоративную репутацию, а также тонкости построения инфраструктуры безопасности на предприятии. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано обсуждение информационного аспекта корпоративной безопасности (противодействие утечке информации, кибератакам и др.), а также секретов детективной деятельности в интересах бизнеса.
Сессии:
• Государство и бизнес
• Бизнес-конфликты с участием общественности
• Инфраструктура безопасности
• Детективы бизнесу: приоткрывая завесу
Организатором мероприятия выступает Юридическая фирма Sayenko Kharenko. Конференция пройдет при поддержке Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины и генерального медиапартнера – газеты «Юридическая практика».
Дата: 18 октября 2017 года
Время: 09.30 - 18.30
Место: Hilton Kyiv (г. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30).
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Контакты:
Алена Онищенко
(044) 499-60-00
AOnishchenko@sk.ua
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