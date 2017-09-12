В Закарпатской области на взятке задержаны судья и чиновник Пенсионного фонда

В Закарпатской области правоохранители задержали на получении взятки судью Мукачевского районного суда и начальника юридического отдела пенсионного фонда г. Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Сообщается, что сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, следственного отдела прокуратуры Закарпатской области и сотрудники управления защиты экономики в области департамента защиты экономики Нацполиции Украины, задержали судью Мукачевского районного суда и начальника юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево при вымогательстве и получении неправомерной выгоды на общую сумму 8 тыс. гривен от члена союза афганцев Закарпатской области.
Так, правоохранителями зафиксирована преступная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды вышеуказанными лицами за решение вопроса о вынесении положительного решения в пользу истца для выплаты последнему компенсационных средств за период с 2012 по 2017 года, как члену союза афганцев Закарпатья. В частности, сегодня, 12 сентября, правоохранителями, в административном здании Мукачевского районного суда, задержан начальник юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево вместе с судьей Мукачевского районного суда при получении неправомерной выгоды на общую сумму 8 тыс. гривен.
Отмечено, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины.
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