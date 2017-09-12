Украина подписала конвенцию ЕС против торговли человеческими органами

Министр юстиции Павел Петренко в рамках рабочего визита в Страсбург от имени Украины подписал две конвенции Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Подписана конвенция о культурных ценностях, а также конвенция против торговли человеческими органами.
Петренко провел встречи с главой Генерального директората по правам человека и правовых вопросов Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, главой Департамента выполнения решение ЕСПЧ Женевьевом Майером и главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.
Как сообщается, ключевой темой встречи были украинские политзаключенные, удерживаемые в РФ и Крыму.
Также в рамках круглого стола обсуждалась реформа судебной системы на Украине, роль Евросуда в развитии украинской правовой системы и прочее.
8 сентября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховного Совета проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
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