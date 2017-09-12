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Украина подписала конвенцию ЕС против торговли человеческими органами

12 сентября 2017 года Источник:ДЕЛО

Министр юстиции Павел Петренко в рамках рабочего визита в Страсбург от имени Украины подписал две конвенции Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Подписана конвенция о культурных ценностях, а также конвенция против торговли человеческими органами.

Петренко провел встречи с главой Генерального директората по правам человека и правовых вопросов Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, главой Департамента выполнения решение ЕСПЧ Женевьевом Майером и главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.

Как сообщается, ключевой темой встречи были украинские политзаключенные, удерживаемые в РФ и Крыму.

Также в рамках круглого стола обсуждалась реформа судебной системы на Украине, роль Евросуда в развитии украинской правовой системы и прочее.

8 сентября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховного Совета проект закона о ратификации протоколов №15 и №16 к конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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