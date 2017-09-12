Изменения для плательщиков единого налога вводить пока не будут, - Минфин

Министерство финансов не планирует изменения для плательщиков единого налога. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.
«Мы не планируем и не планировали отменять «упрощенку». Да, у нас есть постоянная дискуссия о том, что делать с «упрощенкой», чтобы исключить возможность злоупотреблений большими компаниями, но пока мы на стадии обсуждения и никаких планов по отмене упрощенной системы нет», - сообщил министр А.Данилюк.
Он отметил, что для ведомства сейчас главное это институциональная реформа Государственной фискальной службы и упрощение администрирования.
Также министр сообщил, что в этом году ведомство не планирует пересматривать налоговые ставки.
«Будут пересмотрены ставки акцизов, но это делается стандартно каждый год», - добавил он.
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