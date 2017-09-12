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В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины

12 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России.

Эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС «Восточное партнерство» содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель «Восточного партнерства-плюс», которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Такая модель «плюс» может быть предложена и трем другим участницам «Восточного партнерства», Армении, Беларуси и Азербайджану, «когда они будут готовы для таких расширенных возможностей», говорится в документе.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, предлагает, чтобы Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания «нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц «Восточного партнерства», которые достигли наибольшего прогресса в реформах».

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положении о том, что «любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском союзе, если она соответствует «копенгагенским критериям» и демократическим принципам и придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права».

Этот проект до его рассмотрения полным составом Европарламента в ноябре еще может претерпеть изменения.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой «Брюссельской декларации», которая должна быть одобрена участниками саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в ноябре.

Главные споры идут вокруг того, должно ли в декларации быть предложение о «признании европейских стремлений» Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в «Рижской декларации» предыдущего саммита «Восточного партнерства» 2015 года, но сейчас, по сообщениям дипломатов ЕС, против этой фразы выступают Германия и Нидерланды.

Как сообщалось, 10 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.

По его словам, также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска. Саммит стран Восточного партнерства запланирован на 24 ноября.

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