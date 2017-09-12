Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2017 года, 11:17

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Бизнес-омбудсмен и СБУ подписали Меморандум о партнерстве

12 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета и Глава СБУ Василий Грицак подписали Меморандум о партнерстве. Задача меморандума – улучшить сотрудничество между Советом бизнес-омбудсмена и СБУ при рассмотрении жалоб от бизнеса.

Меморандум предполагает создание экспертной группы, которую возглавят заместитель Главы СБУ и заместитель бизнес-омбудсмена. Экспертная группа будет рассматривать конкретные жалобы на действия СБУ и ее региональных представительств, сотрудничать над совершенствованием законодательства, отслеживать и пресекать нарушения со стороны чиновников.

Альгирдас Шемета отметил, что всего 3% жалоб из общего потока обращений касаются действий СБУ, хотя среди этих жалоб есть резонансные дела. При этом к концу второго квартала 2017 года СБУ выполнила 95% предоставленных бизнес-омбудсменом рекомендаций.

«Наша цель – сделать меморандум работающим инструментом. Как показывает практика, после подписания меморандумов с госорганами значительно увеличивается количество выполненных рекомендаций. Я уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня, позволит нам оперативно решать проблемы бизнеса с СБУ», – подчеркнул бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Глава СБУ Василий Грицак отметил: «Мы хотим, чтобы механизм работы с Советом бизнес-омбудсмена не был формальным, а реально работал. Со своей стороны, мы готовы всячески способствовать Совету в реализации его прав».

Напомним, что ранее Совет бизнес-омбудсмена подписал меморандумы о сотрудничестве с восемью государственными органами: Государственной фискальной службой, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции Украины, Национальным антикоррупционным бюро, Киевской городской государственной администрацией, Национальной полицией и Национальным агентством предотвращения коррупции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом