Сегодня 12 сентября 2017 года, 11:17

Бизнес-омбудсмен и СБУ подписали Меморандум о партнерстве

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета и Глава СБУ Василий Грицак подписали Меморандум о партнерстве. Задача меморандума – улучшить сотрудничество между Советом бизнес-омбудсмена и СБУ при рассмотрении жалоб от бизнеса.

Меморандум предполагает создание экспертной группы, которую возглавят заместитель Главы СБУ и заместитель бизнес-омбудсмена. Экспертная группа будет рассматривать конкретные жалобы на действия СБУ и ее региональных представительств, сотрудничать над совершенствованием законодательства, отслеживать и пресекать нарушения со стороны чиновников.

Альгирдас Шемета отметил, что всего 3% жалоб из общего потока обращений касаются действий СБУ, хотя среди этих жалоб есть резонансные дела. При этом к концу второго квартала 2017 года СБУ выполнила 95% предоставленных бизнес-омбудсменом рекомендаций.

«Наша цель – сделать меморандум работающим инструментом. Как показывает практика, после подписания меморандумов с госорганами значительно увеличивается количество выполненных рекомендаций. Я уверен, что меморандум, который мы подписали сегодня, позволит нам оперативно решать проблемы бизнеса с СБУ», – подчеркнул бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Глава СБУ Василий Грицак отметил: «Мы хотим, чтобы механизм работы с Советом бизнес-омбудсмена не был формальным, а реально работал. Со своей стороны, мы готовы всячески способствовать Совету в реализации его прав».

Напомним, что ранее Совет бизнес-омбудсмена подписал меморандумы о сотрудничестве с восемью государственными органами: Государственной фискальной службой, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции Украины, Национальным антикоррупционным бюро, Киевской городской государственной администрацией, Национальной полицией и Национальным агентством предотвращения коррупции.