Сегодня 12 сентября 2017 года, 11:17

В Минфине сообщили, когда Украина может получить еще два транша

Украина может получить 2 транша от Международного валютного фонда до конца года. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

В частности, А.Данилюк отметил, что до конца года Украина может получить 2 транша.

Вместе с тем, на вопрос о размере транша, в частности о том будет ли он составлять 1,9 млрд долларов, министр заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с миссией МВФ.

“Национальный банк максимально консервативен. Я вижу, как можно получить 2 транша, и пока двигаемся именно в этом направлении”, – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы кредитования Украины приедет в конце сентября.