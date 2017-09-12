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Суд арестовал 56% акций "Мотор Сичи"

12 сентября 2017 года Источник:Авто центр

Служба безопасности Украины подозревает почетного директора запорожского предприятия "Мотор Сич", депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций компании китайским инвесторам. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 7 сентября, передает Depo.Запорожье со ссылкой на реестр судебных решений.

Спецслужба расследует дело по ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ст.113 (Диверсия) УК Украины.

Согласно документу, следователи установили, что Богуслаев (его фамилия в реестре не называется,но, очевидно, речь идет именно о нем) продал контрольный пакет акций иностранным компаниям. Эти компании аффилированы с китайской фирмой Beijing Skyrizon. При этом Богуслаев, как отмечают в СБУ, "достоверно знал, что АО "Мотор Сич" является единственным украинским предприятием, которое производит авиационные двигатели, в том числе военного использования" и осознавал возможность ослабления государства в результате продажи акций и перенесения производства за границу.

По ходатайству следователя суд наложил арест на проданные китайцам 56% акций "Мотор Сичи".

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