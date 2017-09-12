В Великобритании приняли Билль об отмене законов ЕС

Палата общин британского парламента проголосовала за принятие законопроекта об отмене законов ЕС, сообщает Reuters.
Оппозиционная партия лейбористов выступала против принятия закона, однако представители правящей консервативной партии получили преимущество.
За принятие "Билля об отмене" проголосовали 326 депутатов, против - 290.
Результаты голосования позволяют направить закон на дальнейшее рассмотрение.
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