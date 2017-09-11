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В 2018 году «минималка» вырастет до 3723 грн, - Минфин

11 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министерство финансов констатирует, что в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января», - сообщил А.Данилюк.

А.Данилюк также сообщил, что доходная часть госбюджета-2018 увеличена на 14% по сравнению с текущим годом.

«Экономика наша восстанавливается, поэтому доходы растут. Бюджетная дисциплина - это очень важно. Дефицит бюджета мы постепенно снижаем, как и планировали. В 2018 году предполагается дефицит в 2,4%. У нас получается, что доходы растут на 14% по сравнению с этим годом», - отметил министр.

Также А.Данилюк сообщил, что в проекте заложено финансирование пенсионной реформы, которую должна во втором чтении принять Верховная Рада.

«Как и прописано в бюджетной резолюции, мы предусматриваем финансирование Пенсионного фонда на уровне 141 млрд гривен», - отметил министр.

Кроме того, госбюджет предусматривает полное финансирование медицинской реформы.

«В 2018 году мы на 16% увеличиваем финансирование этой сферы. Финансирование системы образования увеличиваем на 20%, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям на 25%», - сообщил министр.

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Комментарии:»

..... 11 сентября 2017 года 18:03 #

а цены как вырастут?

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