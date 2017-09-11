В 2018 году «минималка» вырастет до 3723 грн, - Минфин

Министерство финансов констатирует, что в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.
«Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января», - сообщил А.Данилюк.
А.Данилюк также сообщил, что доходная часть госбюджета-2018 увеличена на 14% по сравнению с текущим годом.
«Экономика наша восстанавливается, поэтому доходы растут. Бюджетная дисциплина - это очень важно. Дефицит бюджета мы постепенно снижаем, как и планировали. В 2018 году предполагается дефицит в 2,4%. У нас получается, что доходы растут на 14% по сравнению с этим годом», - отметил министр.
Также А.Данилюк сообщил, что в проекте заложено финансирование пенсионной реформы, которую должна во втором чтении принять Верховная Рада.
«Как и прописано в бюджетной резолюции, мы предусматриваем финансирование Пенсионного фонда на уровне 141 млрд гривен», - отметил министр.
Кроме того, госбюджет предусматривает полное финансирование медицинской реформы.
«В 2018 году мы на 16% увеличиваем финансирование этой сферы. Финансирование системы образования увеличиваем на 20%, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям на 25%», - сообщил министр.
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