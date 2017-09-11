Сегодня 11 сентября 2017 года, 18:37

Поддержка реформ адвокатуры должна быть направлена на укрепление независимости профессии, - Л.Изовитова

Поддержка реформы адвокатуры должна быть направлена на укрепление независимости профессии и институциональное укрепление самоуправления. Об этом заявила председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова во время встречи лидеров украинской адвокатуры с делегацией Совета Европы.

Ключевой темой встречи стала подготовка оценки Needs Assessment Report for UNBA (Оценка потребностей НААУ).

«Визит такой делегации свидетельствует о том, что вы заинтересованы в усилении института адвокатуры и его способности оказывать профессиональную правовую помощь беспрепятственно и самостоятельно решать вопросы организации профессии. Надеюсь, по итогам этой и последующих встреч обе стороны выигрывают, и НААУ в дальнейшем увеличит свою институциональную способность и стабильность организации», - сказала Лидия Изовитова.

Во время встречи речь шла о текущем состоянии адвокатуры на Украине, вызовы независимости профессии и стабильности системы адвокатского самоуправления. По словам Елены Литвиненко, целью проведения оценки является получение полного понимания состояния адвокатуры с 2012 года, институциональной способности НААУ, в том числе и по защите прав адвокатов и предоставления им возможностей для повышения квалификации, изучения препятствий и практических проблем в профессиональной деятельности адвокатов на Украине, а также особенностей Правил адвокатской этики и применения дисциплинарной ответственности адвокатов. Дальнейшие оценки экспертов станут основой для планирования дальнейших проектов по поддержке реформы правосудия на Украине.

«Мы заинтересованы в том, чтобы украинские адвокаты имели возможности для оказания эффективной правовой помощи, чувствовали себя защищенными, и имели возможности для повышения квалификации», - сказала представитель офиса Совета Европы на Украине.

Валентин Гвоздий и Александр Дроздов представили основные принципы функционирования адвокатского самоуправления на Украине - работу дисциплинарных палат на уровне регионов и высшем уровне, распределение взносов, работу квалификационных палат и особенности доступа к профессии. Валентин Гвоздий сделал акцент на том, что НААУ работает прозрачным образом, и публично отчитывается как о финансовых поступлениях и расходах, так и о принятых органами самоуправления решения, готовит годовые отчеты о деятельности и тематические отчеты. Сама система самоуправления построена демократическим способом и предусматривает процедуры открытого избрания адвокатами лидеров регионального и национального уровня из числа самих адвокатов. Валентин Гвоздий также представил работу НААУ по ведению Единого реестра адвокатов, который имеет высокий уровень защищенности от злоупотреблений и кибератак.

«Мы создали систему, которая доказала свою эффективность и стабильность, и учли много современного опыта зарубежных стран. И сейчас мы образцом для проведения реформ адвокатуры в странах региона, и с удовольствием делимся нашими ноу-хау», - отметил Валентин Гвоздий.

При этом Лидия Изовитова отметила, что адвокатское самоуправление было создано согласно действующему закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2012 года, и соответствовало рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом, системная реформа состоялась недавно, и говорить о внесении новых масштабных изменений рано.

«5 лет для новой реформы - это не срок. Но самое важное - отодвинуть риски, которые сегодня есть», - отметила Лидия Изовитова.

Вместе с тем, внесение изменений в профильный закон происходит непрозрачным способом, без участия НААУ как официального представителя профессии, а изменения, внесенные в другие законы, уже сигнализируют о попытках ограничить полномочия самоуправления. Примером этого является ограничение Налоговым кодексом размера адвокатских взносов.

«Это первый шаг к тому, чтобы ограничить наши самоуправляющиеся полномочия. И поэтому помощь, которая нам нужна в реформировании, должна быть направлена на институциональное укрепление самоуправления. Намерения разрушить созданную систему нельзя недооценивать, и их осуществление нельзя допустить», - подчеркнул Валентин Гвоздий.

Секретарь САУ Павел Гречкивский добавил, что за такими попытками просматривается намерение вернуть адвокатуре под влияние государства, особенно из-за чрезмерного расширения системы БПП.

Основными вызовами для адвокатуры, по словам Лидии Изовитовой, является нарушение прав адвокатов, масштабы которых делают профессию рискованной, в частности, ототжнення адвоката с клиентом. Почти ежемесячно НААУ направляет обращение в ССВЕ именно по поводу серьезных нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности. «Вопрос в том, как совместными усилиями нам в решении этой проблемы помочь», - сказала Лидия Изовитова.