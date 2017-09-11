Сегодня 11 сентября 2017 года, 17:06

В ЕЦБ высказались против национальных криптовалют

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За последнее время интерес к криптовалюте биткоин проявляли многие правительства, центробанки и другие регуляторы по всему миру. Однако некоторые регуляторы наоборот ограничивают принятие криптовалютных активов.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) не одобряет идею о том, что Эстония, которая является членом Еврозоны, может выпускать свою собственную национальную валюту. Идея пока еще находится в теории, но президент ЕЦБ Марио Драги уже подрезал ее на корню в ходе пресс-конференции:

«Ни одно государство-член ЕС не может ввести свою собственную валюту; валютой Еврозоны является евро», -Марио Драги, президент ЕЦБ.

Напомним, запуск национальной криптовалюты Эстонии — эсткоинов — обсуждался в рамках программы e-Residency, которая дает возможность иностранным предпринимателям получить цифровое гражданство в европейской стране.