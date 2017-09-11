Сегодня 11 сентября 2017 года, 17:06

В парламенте намерены ускорить назначение главы НБУ

В парламенте зарегистрирован законопроект №7101 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения сроков назначения и увольнения главы Национального банка. Об этом сообщил инициатор этого документа, глава комитета Верховного Совета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

«Мы ни в коем случае не ограничиваем Конституционных прав главы государства подавать кандидатуры на должность главы НБУ. Зато хотим четко определить срок внесения в парламент этого представления. В частности, в документе мы уточняем, что в 15 дневный срок президент должен рассмотреть и принять решение по поданному заявлению председателя НБУ об отставке», - сообщил Сергей Рыбалка.

По словам главы комитета, в законопроекте предусмотрено, что в случае непредставления президентом новой кандидатуры в течение 30 дней, как это предусмотрено законом о НБУ, парламент рекомендует главе государству кандидатуру председателя НБУ.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая ушла в «вынужденный отпуск». А до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру главы НБУ на рассмотрение Верховного Совета до конца сентября.