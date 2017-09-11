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В НКРЭКУ сообщили, что с реформой энергорынка формула Роттердам+ будет отменена

11 сентября 2017 года Источник:Українські Новини

Методика формирования оптово-рыночной цены, так называемая формула «Роттердам+», будет отменена после реформирования рынка электроэнергии. Об этом в эфире 112 телеканала заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Она будет отменена, однозначно. С внедрением рынка электроэнергии, который был проголосован Верховной Радой. Это произойдет через 2 года ровно, после того комиссия потеряет полностью полномочия по утверждению цен на электрическую энергию», - заявил Дмитрий Вовк.

Глава НКРЭКУ также отметил, что формула оптимальна на переходном этапе реформирования отрасли, принималась абсолютно законно и была согласована со всеми органами власти.

«Цена формируется - среднее значение на соответствующем хабе с учетом логистики и скорректированное на качество. Такой подход, по моему мнению, оправдан, он фундаментально обоснован, он целесообразно на переходном этапе до того момента, как произойдет либерализация рынка электроэнергии и природного газа», - подчеркнул он.

Ранее глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий заявлял, что закон «О рынке электрической энергии Украины» положит «конец «Роттердаму+» и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет». Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя.

Напомним, президент Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон «О рынке электроэнергии». Документ вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете «Урядовый курьер».

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