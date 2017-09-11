20 сентября ВККС рассмотрит вопрос о допуске к участию в конкурсе 422 кандидатов в судей

Высшей квалификационной комиссией судей Украины 20 сентября 2017 года назначено к рассмотрению решение вопроса допуска 422 человек к участию в объявленном Комиссией 3 апреля с.г. отборе кандидатов на должность судьи местного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Как отмечают в ВККС, заседание начнется в 10:00 по адресу: ул. Механизаторов, 9.
Со списком лиц, в отношении которых будет решаться вопрос допуска к участию в отборе кандидатов на должность судьи местного суда, можно ознакомиться по ссылке.
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