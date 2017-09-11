Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 сентября 2017 года, 15:35

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За 8 месяцев 2017 года в Киеве обокрали почти 2 тыс. квартир, - Нацполиция

11 сентября 2017 года Источник:ДЕЛО

Количество квартирных краж в Киеве за 8 месяцев текущего года снизилось на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщил заместитель начальника Управления полиции охраны в столице Виктор Веклич.

«За 8 месяцев мы зарегистрировали 1 991 квартирную кражу, это на 35% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество квартирных краж у нас зафиксировано в Днепровском и Дарницком районах. Наименьшее — в Печерском», — сказал В.Веклич на брифинге в понедельник в Киеве.

Он пояснил, что в Печерском районе произошло наименьшее количество квартирных краж ввиду того, что в нем под охраной соответствующих служб находится наибольшее количество квартир.

«По статистике, под охраной находится каждая 10-я квартира в этом районе», — отметил он.

Замначальника Управления полиции охраны рассказал, что самым действенным методом предупреждения квартирных краж является имитация присутствия кого-то в помещении.

«Преступники в основном ориентируются на те квартиры, где никого нет. И если вы едете в командировку или на отдых, вы можете попросить соседей, чтобы они заходили периодически и включали свет или телевизор, сдвигали коврик перед входной дверью», — сказал В. Веклич.

Еще одним эффективным способом защиты квартиры от воров является установка охранной сигнализации.

«На сегодня наша служба охраняет 67 тыс. объектов различных форм собственности в столице. Из них 52 тыс. — это помещения с личным имуществом граждан», — сообщил он.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом