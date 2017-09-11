Сегодня 11 сентября 2017 года, 15:35

За 8 месяцев 2017 года в Киеве обокрали почти 2 тыс. квартир, - Нацполиция

Количество квартирных краж в Киеве за 8 месяцев текущего года снизилось на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщил заместитель начальника Управления полиции охраны в столице Виктор Веклич.

«За 8 месяцев мы зарегистрировали 1 991 квартирную кражу, это на 35% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество квартирных краж у нас зафиксировано в Днепровском и Дарницком районах. Наименьшее — в Печерском», — сказал В.Веклич на брифинге в понедельник в Киеве.

Он пояснил, что в Печерском районе произошло наименьшее количество квартирных краж ввиду того, что в нем под охраной соответствующих служб находится наибольшее количество квартир.

«По статистике, под охраной находится каждая 10-я квартира в этом районе», — отметил он.

Замначальника Управления полиции охраны рассказал, что самым действенным методом предупреждения квартирных краж является имитация присутствия кого-то в помещении.

«Преступники в основном ориентируются на те квартиры, где никого нет. И если вы едете в командировку или на отдых, вы можете попросить соседей, чтобы они заходили периодически и включали свет или телевизор, сдвигали коврик перед входной дверью», — сказал В. Веклич.

Еще одним эффективным способом защиты квартиры от воров является установка охранной сигнализации.

«На сегодня наша служба охраняет 67 тыс. объектов различных форм собственности в столице. Из них 52 тыс. — это помещения с личным имуществом граждан», — сообщил он.