За 8 месяцев 2017 года в Киеве обокрали почти 2 тыс. квартир, - Нацполиция

Количество квартирных краж в Киеве за 8 месяцев текущего года снизилось на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщил заместитель начальника Управления полиции охраны в столице Виктор Веклич.
«За 8 месяцев мы зарегистрировали 1 991 квартирную кражу, это на 35% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество квартирных краж у нас зафиксировано в Днепровском и Дарницком районах. Наименьшее — в Печерском», — сказал В.Веклич на брифинге в понедельник в Киеве.
Он пояснил, что в Печерском районе произошло наименьшее количество квартирных краж ввиду того, что в нем под охраной соответствующих служб находится наибольшее количество квартир.
«По статистике, под охраной находится каждая 10-я квартира в этом районе», — отметил он.
Замначальника Управления полиции охраны рассказал, что самым действенным методом предупреждения квартирных краж является имитация присутствия кого-то в помещении.
«Преступники в основном ориентируются на те квартиры, где никого нет. И если вы едете в командировку или на отдых, вы можете попросить соседей, чтобы они заходили периодически и включали свет или телевизор, сдвигали коврик перед входной дверью», — сказал В. Веклич.
Еще одним эффективным способом защиты квартиры от воров является установка охранной сигнализации.
«На сегодня наша служба охраняет 67 тыс. объектов различных форм собственности в столице. Из них 52 тыс. — это помещения с личным имуществом граждан», — сообщил он.
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