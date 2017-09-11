Сегодня 11 сентября 2017 года, 15:35

Пленум ВССУ решил обратиться к Президенту Украины, ВСП, ВККС с просьбой принять безотлагательные меры для надлежащего кадрового обеспечения судов

Пленум Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел совместно с председателями апелляционных судов принял решение об обращении к Президенту Украины, Высшему совету правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины по поводу критической ситуации кадрового дефицита в судах и принятия неотложных мер для ее решения. Об этом сообщает пресс-служба ВССУ.

«В последнее время эта проблема приобретает довольно угрожающие масштабы, существенно влияет на своевременность, эффективность судебной защиты и нагрузки на судей, ставит под угрозу соблюдение права человека на справедливый суд.

Промедление с решением проблемы кадрового обеспечения судов неизбежно может привести к увеличению количества решений Европейского суда по правам человека по делам против Украины, в которых будет констатировано нарушение разумных сроков рассмотрения дела судом», - отмечают в пресс-службе суда.