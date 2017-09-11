Сегодня 11 сентября 2017 года, 14:04

В правительстве объяснили новые правила учета тепла и воды

В связи с вступлением в силу Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» Кабинет министров предоставил разъяснения, как будут считать тепло и воду в соответствии с новым законом. Об этом сообщается на странице правительственного портала.

«Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, употребленной в здании.

То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании.

Этот объем необходимо «распределить» между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.

Также, как отмечается в сообщении, закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков.

Благодаря такому подходу снимается проблема «разницы в показаниях» (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния.

«Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги», - подчеркивается в сообщении.