Сегодня 11 сентября 2017 года, 14:04

КГГА планирует создать базу, что будет фиксировать некачественное предоставление услуг коммунальщиками

В КГГА планируют создать единую городскую базу данных о фактах непредоставления или некачественного предоставления услуг со стороны жилищно-эксплуатационных организаций. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Управления самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский.

«Планируется создать единую городскую базу данных о фактах непредоставления услуг, о фактах некачественных услуг. Каждый дом будет иметь свою историю, будет фиксироваться, где были предоставлены те или иные услуги, и, согласно законодательству по каждому дому, по каждой составляющей тарифа должен вестись учет», - заявил Станислав Москалевский.

По его словам, такая информация очень важна для жителей и уполномоченных лиц дома.

«Это очень важно знать потребителям и это очень важно знать уполномоченным лицам дома, а таких уже в Киеве более 500. Они могут от имени жителей зафиксировать предоставленную услуг, получить справку о фактической себестоимости по каждой составляющей тарифа, проверить с участием ЖЭКа и составить соответствующий акт», - добавил С.Москалевський.

Такую работу надо постоянно выполнять от имени потребителей и фиксировать такие ситуации, отметил пресс-секретарь.