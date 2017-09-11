Сегодня 11 сентября 2017 года, 14:04

В Минсоцполитики сообщили, как изменилось количество переселенцев из АТО и Крыма

В настоящее время, по данным Минсоцполитики Украины, на учет взяты 1 592 430 переселенцев из оккупированных районов Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По состоянию на 11 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 592 430 переселенцев или 1 281 907 семей из Донбасса и Крыма.

По данным ведомства, в настоящее время получателям помощи выделено 1 915 937 грн.

Напомним, по состоянию на 15 августа в Министерстве социальной политики сообщали о том, что на Украине зарегистрировано 1 589 014 вынужденных переселенцев.