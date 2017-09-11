Семь банков не увеличили уставный капитал до установленного минимума

Количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось с 22 до 7 за два месяца.
Как отмечается, два банка обанкротились, банку «Финансовый партнер» разрешили отказаться от банковской лицензии, а 12 банков завершили докапитализацию.
На утро 11 сентября, по данным Минюста, зарегистрированный уставный капитал ниже 200 млн грн все еще был у 7 банков: банк «Центр», Кредит Оптима Банк, Украинский банк реконструкции и развития, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк, банк «Портал».
Напомним, 11 июля, вступило в силу требование НБУ к банкам иметь минимальный зарегистрированный уставный капитал 200 млн гривень. Тогда 22 банка нарушали норматив, что грозило им проблемным статусом.
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