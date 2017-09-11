Сегодня 11 сентября 2017 года, 12:33

АМКУ оштрафовал на 23 млн грн два предприятия за сговор в порту «Южный»

Антимонопольный комитет Украины на основании фактов, установленных детективами Национального антикоррупционного бюро, признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглубления в порту «Южный». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Два предприятия, которые прибегли к антиконкурентным согласованным действиям — компании ЛИГОС УА и «Укрсвязьгидрострой» — АМКУ оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн. Им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших трех лет.

Напомним, в 2015 году Южненский филиал ГП Администрация морских портов Украины осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта Южный. По результатам торгов был заключен договор с компанией ЛИГОС УА на сумму почти 134 млн грн. По данным следствия, эта закупка проведена по завышенным ценам.

В связи с этим в конце 2015 года началось расследование. Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок, расследуются детективами НАБУ. Правоохранители полагают, что интересам государства в целом был нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

В мае 2017 года компания China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта «Южный» (Одесская обл.)