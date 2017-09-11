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Британские юристы будут защищать «Нафтогаз» от «приватовцев» за 3 млн евро

11 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

НАК «Нафтогаз Украины» 4 сентября заключил соглашение с международной юридической фирмой «KWM Europe LLP» о юридических услугах на 3 млн евро. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что она связана с защитой прав и интересов Украины.

До 30 августа 2018 года фирма будет представлять НАК в Лондонском международном арбитражном суде по делу по обращению миноритарных акционеров «Укрнафты» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват».

Средняя почасовая ставка составляет 475 евро, куда входят расходы на канцелярские, почтовые и курьерские услуги, визы, телефонные переговоры, интернет, фотокопирование, командировки, перевод и др.

Британскую «KWM Europe LLP», члена международной сети «King & Wood Mallesons», на тендере представлял ее партнер Андрей Яковлев.

Напомним, в июле Минюст за 1,90 млн долларов нанял компанию «King & Wood Mallesons LLP» для защиты по иску к государству Украина от фирм «JKX Oil & Gas Plc», «Poltava Gas BV» (Нидерланды) и СП «Полтавская газонефтяная компания», которые тоже связывают с «Приватом».

Кроме того, в прошлом году она пришла на тендер «Нафтогаза» касательно юридических услуг в 2017 году на ожидаемую сумму 30 млн гривен, но была отклонена вместе с ООО «Рьодль и партнеры», «Greenberg Traurig LLP» (США) и «Shearman & Sterling ( London) LLP» (Великобритания).

К аукциону допустили только представительство «Бейкер и Макензи - Си Ай Эс, Лимитед», поэтому торги пришлось отменить.

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