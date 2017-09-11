Сегодня 11 сентября 2017 года, 11:00

НАПК: Внесено предписание председателю ВСП И.Бенедисюку в отношении председателя Октябрьского райсуда г.Полтавы

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка. Предписание внесено в отношении председателя Октябрьского районного суда города Полтавы Александра Струкова.

Судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник (обличитель) обратилась в НАПК о предоставлении ей правовой защиты в соответствии со статьей 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

НАПК установлено, что председатель Октябрьского районного суда города Полтавы Александр Струков нарушил требования части третьей статьи 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции», состоявшее в применении к судье Октябрьского районного суда города Полтавы Ларисы Гольник негативных мер воздействия в связи с сообщением ею о нарушении требований Закона другим лицом.

Решение принято по результатам обработки информации и материалов, полученных от обличителя, Государственной судебной администрации Украины, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Высшим советом правосудия, Государственной службой Украины по вопросам труда, Октябрьского районного суда города Полтавы, а также объяснений председателя Октябрьского районного суда города Полтавы Александра Струкова

Напомним, что согласно пункту 13 части первой статьи 11 Закона Украины «О предупреждении коррупции» к полномочиям Национального агентства входит осуществление сотрудничества с лицами, которые добросовестно сообщают о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона, принятие мер по их правовой и иной защиты, привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении их прав, в связи с таким информированием.