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Минфин обещает больше не капитализировать госбанки облигациями

11 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов Украины в 2018-2020 годах больше не намерено выпускать облигации внутреннего государственного займа для докапитализации государственных банков. Об этом сообщила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

«В бюджетной резолюции, которую мы подали в парламент еще в конце мая, мы определили, что больше не планируем выпускать ОВГЗ для докапитализации. Единственное, на что мы планируем выпускать ОВГЗ, – это Фонд гарантирования вкладов физических лиц и в незначительном количестве», – сказала она.

Напомним, правительство Украины в начале текущего года докапитализировало государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк на 3,465 млрд грн и 3,022 млрд грн соответственно путем выпуска ОВГЗ и обмена ценных бумаг на акции новой эмиссии банков.

Предыдущее правительство год назад увеличило уставные капиталы Ощадбанка и Укрэксимбанка по такой схеме соответственно на 4,956 млрд грн и 9,319 млрд грн.

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