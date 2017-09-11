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На выходных подорожал алкоголь

11 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки увеличена с 69,78 гривни до 79,55 гривни.

Соответствующее постановление было принято на заседании КМУ 9 августа и вступило в силу в субботу.

Согласно постановлению, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысились с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта.

Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% – до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные повышены на 12% – до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка “три звезды” с нынешних 336,22 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной – с 524,5 грн до 597,3 грн, “четыре звезды”, соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 599,5 грн до 645,17 грн, “пять звезд”, соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.

Напомним, в последний раз правительство поднимало минимальные цены в ноябре 2016 года. После того были повышены акцизы на водку на 20%, на коньяк на 17,6%, на крепленые вина – на 12%.

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