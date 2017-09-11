Сегодня 11 сентября 2017 года, 09:29

Хорошие новости от «Юридической практики»

Парламент принял закон об образовании и поддержал налоговые льготы для иностранных инвесторов

Правительство одобрило законопроект о ликвидации налоговой милиции

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации налоговой милиции. «Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований! Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен правительством», – сообщил министр финансов А.Данилюк.

Приняты льготы касаемо налогообложения доходов иностранных инвесторов

Верховный Совет Украины принял Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги». Принятие закона позволит освободить от налога на доходы нерезидента: доходы иностранного инвестора на государственные ценные бумаги и облигации местных займов, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, или их эмитентом; доходы иностранного инвестора от операций с долговыми ценными бумагами, выполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, если такие доходы выплачиваются соответствующим гарантом.

Парламент принял Закон об образовании

Верховный Совет Украины принял Закон Украины «Об образовании». Законом установлено обучение по программам 12-летнего полного общего среднего образования, предусмотрена аттестация и сертификация педагогических работников. Предусмотрено, что государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7 % ВВП за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования. Государственные и коммунальные учебные заведения получат право предоставлять платные образовательные и другие услуги.

Закон об амнистии в 2016 году вступил в силу

Закон «Об амнистии в 2016 году» вступил в силу. Документ предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных нетяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими. В частности, граждан, которые на момент нарушения были несовершеннолетними, беременных на данный момент женщин, родителей несовершеннолетних детей, осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста и т.д. Также освобождаются от ответственности не совершившие тяжких преступлений осужденные участники АТО.

Стартовал прием документов для участия в конкурсе в КСУ

Решением Совета судей Украины объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и начало приема заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, изъявивших намерение занять должность судьи КСУ. Документы необходимо подавать с 8 сентября по 7 октября с.г. включительно.

Президент призвал парламент оставить предпринимателям единый налог

Петр Порошенко попросил Верховный Совет при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2018 год не лишать мелких предпринимателей возможности платить единый налог. «Надо дать хоть немного людям, которые называются средним классом, поработать в режиме многолетнего планирования», - сказал Президент, подчеркнув, что на долю мелких предпринимателей пришлось больше всего испытаний за последние три года.

На Украине официально запущен электронный аукцион на базе блокчейн

В Киеве состоялся официальный запуск первого в мире электронного аукциона на базе технологии блокчейн. Решение применено для системы продажи конфискованного имущества «СЕТАМ», крупнейшего аукциона в стране. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с запуском проекта у страны появляется прекрасный шанс, чтобы стать настоящим лидером в области инноваций.

Нацбанк запланировал смягчить ограничения на валютном рынке

НБУ планирует ряд очередных шагов по смягчению регулирования на валютном рынке, в том числе отмену требования о предварительном депонировании гривневых средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим «Т+1»). Также НБУ планирует расширить возможности банков по покупке валюты и отказаться от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системе «ВалКли» и «КредИнфо». Кроме того, что Нацбанк планирует предоставить банкам возможность использования валюты в качестве залога для получения кредитов овернайт.

Правительство решило снизить портовые сборы

Кабинет министров решил снизить ставки портовых сборов с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Портовый, санитарный, причальный, канальный, административный сборы будут снижены до 20%. Также с 1 января 2018 года предприятия Администрации морских портов будут отчислять в госбюджет 50% от прибыли.