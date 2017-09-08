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Совет судей Украины объявил о начале приема документов для участия в конкурсе в КСУ

08 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Решением Совета судей Украины № 48 от 7 сентября с.г. объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и начало приема заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, изъявивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины.

Как отмечается на сайте Совета судей, документы необходимо подавать с 8 сентября по 7 октября с.г. включительно. Документы, представленные в Совет судей Украины после 7 октября с.г., рассматриваться не будут.

«Для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины лицо, которое выразило намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, должно представить в Совет судей Украины на e-mail:davidenko@court.gov.ua, а также лично или средствами почтовой святи (01601, город Киев, ул. Липская, 18/5, кб. 23) заявление и документы, определенные частью четвертой статьи 12 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», - отмечают в пресс-службе ССУ.

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