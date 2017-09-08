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На Украине появится реестр осужденных и арестованных

08 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Кабинет министров одобрил создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 сентября. Держателем реестра определили Министерство юстиции.

Минюсту поручили обеспечить разработку и сопровождение программного обеспечения реестра, утвердить порядок формирования и ведения реестра, а также обеспечить внесение в него актуальных и архивных данных с 2010 года.

Предполагается, что стоимость создания реестра составит 20 миллионов гривен. Из них 7 миллионов гривен потратят на серверное и сетевое оборудование, 12,5 миллиона гривен – на программное обеспечение «Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу» и 500 тысяч гривен – на комплексную систему защиты информации.

Планируется, что расходы на создание реестра будут финансироваться из средств ГП «Национальные информационные системы».

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