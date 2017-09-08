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Президент предложил парламенту ратифицировать протоколы к Конвенции по правам человека

08 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента проект закона Украины «О ратификации Протоколов №15 и №16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод». Об этом сообщает пресс-служба АП.

Протокол №15 и факультативный протокол №16 к Конвенции разработаны Комитетом министров Совета Европы и будет способствовать совершенствованию деятельности Европейского суда по правам человека, уменьшению сроков принятия судом решений и повышению стандартов защиты прав человека на национальном уровне, отметили в АП.

В частности, Протокол №16 позволит Верховному суду до вынесения решения по конкретному делу получить от ЕСПЧ консультативное заключение по вопросам толкования или применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это является эффективным механизмом предупреждения судебных ошибок в применении Конвенции и будет способствовать формированию положительной судебной практики по вопросам защиты прав человека, сообщили в АП.

Протоколы №15 и №16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод были подписаны Украиной 20 июня 2014 года.

Протокол №15 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, когда все Высокие договаривающиеся стороны Конвенции о защите прав человека и основных свобод выразили свое согласие быть связанными Протоколом, кроме статьи 4, принимающее в силу по истечении шести месяцев с даты вступления в силу Протокола №15.

Протокол №16 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, на которую десять Высоких договаривающихся сторон Конвенции выразили свое согласие быть связанными Протоколом.

По состоянию на 6 сентября 2017 года Протокол №15 к Конвенции подписано 45 государствами, 35 из них уже выразили свое согласие быть связанными Протоколом.

Протокол №16 к Конвенции уже подписали 18 государств, 8 из которых выразили свое согласие быть связанными этого протокола.

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