Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 сентября 2017 года, 16:20

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На границе с Польшей действуют дополнительные временные ограничения, - ГПСУ

08 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Для усиления контроля за соблюдением пограничного режима на участках границы с Польшей могут вводиться дополнительные временные режимные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Дополнительные временные режимные ограничения введены в Яворовском, Мостисском, Старосамборском и Турковском контролируемых пограничных районах Львовской области.

Отмечается, что такая норма действует для недопущения осложнения ситуации на государственной границе и противодействия незаконному перемещению вне пунктов пропуска через государственную границу товаров и транспортных средств.

Среди прочего в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе регламентируется порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, а также ограничения в использовании летательных аппаратов, квадрокоптер и других беспилотных летательных аппаратов и др.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом