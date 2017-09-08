Сегодня 08 сентября 2017 года, 16:20

На границе с Польшей действуют дополнительные временные ограничения, - ГПСУ

Для усиления контроля за соблюдением пограничного режима на участках границы с Польшей могут вводиться дополнительные временные режимные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Дополнительные временные режимные ограничения введены в Яворовском, Мостисском, Старосамборском и Турковском контролируемых пограничных районах Львовской области.

Отмечается, что такая норма действует для недопущения осложнения ситуации на государственной границе и противодействия незаконному перемещению вне пунктов пропуска через государственную границу товаров и транспортных средств.

Среди прочего в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе регламентируется порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, а также ограничения в использовании летательных аппаратов, квадрокоптер и других беспилотных летательных аппаратов и др.