На границе с Польшей действуют дополнительные временные ограничения, - ГПСУ

Для усиления контроля за соблюдением пограничного режима на участках границы с Польшей могут вводиться дополнительные временные режимные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Дополнительные временные режимные ограничения введены в Яворовском, Мостисском, Старосамборском и Турковском контролируемых пограничных районах Львовской области.
Отмечается, что такая норма действует для недопущения осложнения ситуации на государственной границе и противодействия незаконному перемещению вне пунктов пропуска через государственную границу товаров и транспортных средств.
Среди прочего в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе регламентируется порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, а также ограничения в использовании летательных аппаратов, квадрокоптер и других беспилотных летательных аппаратов и др.
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