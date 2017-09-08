Сегодня 08 сентября 2017 года, 16:20

В ГПУ объяснили, что экс-министр юстиции Лавринович является подозреваемым с 1 сентября

Экс-министр юстиции Александр Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства. Об этом на брифинге заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

Он пояснил, что, согласно законодательству, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом уведомление направляется по известным адресам.

«Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый, и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. А.Лавринович сообщил, что находится в горах, и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно - направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление, или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства», - рассказал А.Донской.

«С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым», - резюмировал прокурор.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Адвокат А.Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.