Сегодня 08 сентября 2017 года, 14:49

ВККС разъяснила кандидатам в судьи, как считать стаж работы в сфере права

В Высшей квалификационной комиссии Украины разъяснили некоторые аспекты расчета стажа профессиональной деятельности в сфере права в соответствии с требованиями статьи 69 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

«В случае получения лицом высшего юридического образования до вступления в силу Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2014 года или в условиях осуществления образовательной деятельности, осуществляемой высшими учебными заведениями и основанной до вступления в силу этого закона, такое лицо может быть допущено к участию в отборе при условии получения им квалификационных уровней «специалист», «магистр» и/или получения диплома специалиста, магистра или приравненных к ним», - отмечают в ВККС.

По содержанию деятельность лица по специальности в сфере права предусматривает разработку или применение норм права и носит систематический характер. В частности, деятельность в течение установленного законом срока по специальности:

1) в судах и органах судебной власти;

2) в органах прокуратуры;

3) в адвокатуре;

4) в нотариате;

5) органах государственной власти и местного самоуправления;

6) в Президиуме Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук, а также в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и их подразделениях, действующих в области права;

7) предприятиях, учреждениях, организациях, в частности на руководящих и административных должностях, в случае если такая деятельность или полномочия лица или виды деятельности органа, предприятия, учреждения, организации предусматривали, в частности, нормотворчество, правоприменение, правовую помощь, юридическое обеспечение деятельности, претензионную работу, исполнение судебных решений, юридическое представительство интересов лиц, защита от уголовного обвинения.

«Стаж работы работников аппаратов судов, работа которых не связана с нормотворческой, правоприменительной деятельностью, а не приравнивается к стажу профессиональной деятельности в области права, необходимого для участия в отборе», - сообщили в ВККС.