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ФГИ готов до конца года продать три крупные компании

08 сентября 2017 года Источник:LB.ua

Фонд государственного имущества готов до конца года продать три крупные компании - Аграрный фонд, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) и Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК). Об этом сказал заместитель главы Фонда госимущества Украины Юрий Никитин.

«Мы наскребли на 4,5 млрд грн объектов, которые реально продать в этом году. Гройсман попросил еще поскрести по сусекам. Поискали, что еще бы продать. Нашли пару объектов. Добавили к этому само здание ФГИ. С учетом этого получилось 5,3 млрд грн. Это лучший показатель с 2012 года», - сказал Ю.Никитин.

«Хотя если удастся продать три компании, которые технологически уже в этом году можем приватизировать, — Аграрный фонд, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) и Объединенную горно-химическую компанию (ОГКХ), денег заработаем намного больше. По нашим расчетам, ГПЗКУ стоит около 1,5 млрд грн. По Аграрному фонду в зависимости от того, выпускаем его облигации или не выпускаем, цена от 1 млрд грн до 5 млрд грн. А по ОГХК «старт» не меньше 2 млрд, и там конкурентов 10 точно есть, не только наших инвесторов. Там повышение цены будет существенное», - заявил чиновник.

Напомним, что в последнее время ФГИ продал пяти блокирующих пакетов акций энергетических компаний из группы ДТЭК – «Днепроблэнерго» (1,004 млрд гривен), «Днепроэнерго» (728,236 млн гривен), «Донецкоблэнерго» (143,81 млн гривен), «Западэнерго» (417,164 млн гривен), «Киевэнерго» (759,633 млн гривен).

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