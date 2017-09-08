Сегодня 08 сентября 2017 года, 14:49

В Администрации Президента создана должность советника по кибербезопасности

В Администрации Президента Украины появилась должность советника по кибербезопасности на общественных началах. В его обязанности входит подготовка рекомендаций по развитию информационной безопасности Украины. Первым, кто занял эту должность, стал организатор международного форума по кибербезопасности HackIT харьковчанин Никита Кныш.

Создание новой должности, а также Указ Президента Украины №254/2017, вводящий в силу решение СНБО «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации» - признаки того, что теперь Украина будет подходить к этим вопросам системно, считает Н.Кныш.

«В решении СНБО говорится о привлечении к киберзащите государственных информационных ресурсов частные компании на условиях аутсорсинга. Это первые попытки взаимодействия государства с частным сектором в кибербезопасности», - отметил он.

Как пример взаимодействия бизнеса с государством в сфере кибербезопасности, Кныш приводит опыт своей фирмы - она передавала информацию о мошенниках в полицию, бесплатно проводила обучение для УСБУ в Харьковской области. Также киберполицейские бесплатно принимают участие в форуме HackIT.

Советник уже подготовил первые рекомендации - создание частной компьютерной криминалистической экспертизы:

«Сейчас она проводится государственными НИИ, и очень долго, от 6 до 18 месяцев. Всё это время изъятая у IT-компаний компьютерная техника остаётся для недоступной, работа фирмы парализуется. Это используется, как метод давления силовиков на IT. Создание альтернативы в виде частной экспертизы позволит значительно сократить эти сроки».

Кныш подчеркнул, что его фирма не будет участвовать в государственных тендерах из-за конфликтов интересов. Никита считает, что использовать должность для лоббирования интересов собственной компании не приемлемо в европейской стране.

При этом он уверил, что многие «частники» готовы работать с государством для защиты страны: «Участники форума HackIT давно об этом говорят. Теперь, наконец-то страна сможет нанимать для киберзащиты лучших специалистов страны и мира. Ситуация с вирусом NotPetya не должна больше повториться».