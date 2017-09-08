Сегодня 08 сентября 2017 года, 13:19

Правительство предусмотрит выделение дополнительного 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабинет министров Украины планирует в следующем году направить дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинских фермеров. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, эта норма будет закреплена в соответствующей программе, которую правительство планирует утвердить до конца месяца.

«Мы в 2018 году предполагаем дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинского фермерства... На следующей неделе, максимум до конца месяца будет правительством утверждена программа поддержки украинского фермерства», - сказал он.