Правительство предусмотрит выделение дополнительного 1 млрд грн на поддержку фермеров

Кабинет министров Украины планирует в следующем году направить дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинских фермеров. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, эта норма будет закреплена в соответствующей программе, которую правительство планирует утвердить до конца месяца.
«Мы в 2018 году предполагаем дополнительно 1 млрд грн на поддержку украинского фермерства... На следующей неделе, максимум до конца месяца будет правительством утверждена программа поддержки украинского фермерства», - сказал он.
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