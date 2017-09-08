Сегодня 08 сентября 2017 года, 13:19

Объявлен конкурс на должность руководителя Госрыбагенства

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства с должностным окладом в 13 тыс. грн.

Документы от кандидатов на должность принимаются с 6 сентября до 22 сентября 2017 года. Конкурсный отбор начнется 10 октября 2017 года в 10:00 на ул. Прорезная, 15, в Киеве.

Кандидат на должность обязан иметь степень магистра, общий стаж работы не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере — не менее трех лет.

Кандидат также обязан свободно владеть государственным языком, обладать знаниями в сфере профильного и бюджетного законодательства.

Кроме того, он обязан иметь такие навыки: установление целей, приоритетов и ориентиров, управление проектами, организация работы, видеть общую картину, иметь концептуальное и инновационное мышление, быть открытым, уметь вести деловые переговоры и проводить публичные выступления.

Как сообщалось, 30 августа правительство временно возложило обязанности главы Госрыбагентства на заместителя главы агентства — Андрея Кравченко.