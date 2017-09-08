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ЮФ «АНТИКА» консультирует АВТ Бавария по вопросам реструктуризации бизнеса и строительства объектов коммерческого назначения

08 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

АВТ Бавария, официальный импортер автомобилей BMW и MINI на Украине, реализует проект по реорганизации бизнеса. Основная цель проекта – построение современной и максимально эффективной системы управления, а также повышение корпоративной безопасности и комфорта обслуживания клиентов за счет введения в эксплуатацию новых административных, торговых и технических мощностей, а также четкого структурирования бизнеса по направлениям, построения защищенной структуры активов и т.д. Полное юридическое сопровождение проекта осуществляет ЮФ «Антика».

Для обеспечения максимальной эффективности работы над проектом в ЮФ «Антика» (Фирма) было создано несколько рабочих групп юристов различной специализации.

Группа под руководством партнера Фирмы Андрея Кузнецова работала над корпоративными, налоговыми, трудовыми и другими аспектами проекта. На этапе разработки концепции реорганизации бизнеса Клиента и стратегического планирования её внедрения к работе были привлечены партнеры Фирмы Александр Буртовой и Сергей Корниенко, который, на стадии реализации, отвечал за работу в сфере корпоративного права, получение необходимых разрешительных документов и т.д. Старший юрист Фирмы Александра Федоренко была сконцентрирована на обеспечении выполнения трудовых и налоговых аспектов проекта реорганизации бизнеса Клиента.

Стоит отметить, что одним из особых элементов проекта стало успешное завершение строительства и приём в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди строительства импортерского центра в Бориспольском районе Киевской области, а также получении права собственности на завершенный строительством объект компанией по управлению активами, которая входит в группу компаний Клиента. Новый импортерский центр соответствует всем корпоративным стандартам и требованиям производителей автомобилей и станет самой большой площадкой для экспонирования, продажи и оригинального сервисного обслуживания автомобилей BMW, Rolls Royce и MINI на территории Украины. Над выполнением задачи работала команда юристов под руководством партнера Александра Буртового в составе старших юристов Василия Шеретько и Александра Третьякова, а также юриста Инны Коваль. Торжественное открытие объекта состоялось 31 августа 2017.

Общее руководство и координацию работы групп в рамках проекта осуществлял управляющий партнер фирмы Алексей Кот.

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