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В Евросоюзе намерены создать «военную Шенгенскую зону»

08 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Литва призвала руководство Евросоюза создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

Эта инициатива была обсуждена на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

«(Проект военного Шенгена) охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО», - отметил в сообщении для печати министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 г. ЕК на оборону наметила выделить 500 млн евро.

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