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В парламенте рассказали, во сколько обойдется переход на украинские номера легковым авто с иностранной регистрацией

08 сентября 2017 года Источник:espreso.tv

Переход на украинские номера уже ввезенным на Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1-1,4 тыс. евро. Об этом сообщила глава Комитета Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина.

«Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро», - заявила она.

Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.

Н.Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позже 2000 года.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

«Это действительно огромный шаг навстречу людям», - подчеркнула глава налогового комитета.

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