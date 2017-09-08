Сегодня 08 сентября 2017 года, 11:49

ВККС начала процедуру допуска лиц к участию в Четвертом отборе судей

Сегодня коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины (в составе Андрея Василенко, Анастасии Зарицкой и Сергея Прилипко) начала рассматривать вопрос допуска лиц к участию в так называемом Четвертом отборе судей. Отбор был обьявлен Комиссией 3 апреля 2017 года. В зале присутствовали некоторые лица, вопрос допуска которых решался ныне на заседании, но вопросов к ним не возникало.

Коллегия ВККС допустила 26 лиц к участию в отборе, которые по результатам проверки на момент обращения отвечают установленным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» требованиям к кандидату на должность судьи. Также допущено 20 лиц которые имеют стаж работы на должности помощника судьи как минимум три года. Кроме того, Лариса Скутельник допущена к участию в конкурсе без сдачи отборочного экзамена в порядке пункта 29 раздела 13 «Заключительных и переходных положений» Закона.

В тоже время Александру Мазуру отказано в допуске к отбору ввиду неподачи документов, предусмотренных законодательством.

И так, допущены:

1. Юлия Бажанова;

2. Андрей Безпалый;

3. Евгений Бондаренко;

4. Александр Бреславский;

5. Валентина Буглак;

6. Александр Величко;

7. Виталий Вильчинский;

8. Александр Воронин;

9. Татьяна Гак;

10. Максим Гандзя;

11. Татьяна Гетьман;

12. Наталия Губко;

13. Ирина Димура;

14. Елена Дирина;

15. Вячеслав Киндер;

16. Ирина Колева;

17. Лариса Колиснык;

18. Владимир Кондратюк;

19. Виктория Костюченко;

20. Анна Кравченко;

21. Оксана Кухтий;

22. Елена Левковская;

23. Татьяна Литвинова;

24. Влада Мартынова;

25. Николай Мергель;

26. Наталия Михайловская;

27. Лилия Мосийчук;

28. Анастасия Муругова;

29. Наталья Нагорная;

30. Екатерина Никитина;

31. Ирина Николенко;

32. Дмитрий Пагуба;

33. Анна Поклитар;

34. Вадим Пуппо;

35. Николай Русин;

36. Андрей Сивец;

37. Наталия Сичова;

38. Богдан Скирда;

39. Уляна Скляренко;

40. Ирина Скрипка;

41. Лариса Скутельник;

42. Ольга Твердохлиб;

43. Виктория Тимошенко;

44. Андрей Ткачук;

45. Вячеслав Требик;

46. Александр Цыганий;

47. Виталий Чергавый.