Сегодня коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины (в составе Андрея Василенко, Анастасии Зарицкой и Сергея Прилипко) начала рассматривать вопрос допуска лиц к участию в так называемом Четвертом отборе судей. Отбор был обьявлен Комиссией 3 апреля 2017 года. В зале присутствовали некоторые лица, вопрос допуска которых решался ныне на заседании, но вопросов к ним не возникало.
Коллегия ВККС допустила 26 лиц к участию в отборе, которые по результатам проверки на момент обращения отвечают установленным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» требованиям к кандидату на должность судьи. Также допущено 20 лиц которые имеют стаж работы на должности помощника судьи как минимум три года. Кроме того, Лариса Скутельник допущена к участию в конкурсе без сдачи отборочного экзамена в порядке пункта 29 раздела 13 «Заключительных и переходных положений» Закона.
В тоже время Александру Мазуру отказано в допуске к отбору ввиду неподачи документов, предусмотренных законодательством.
И так, допущены:
1. Юлия Бажанова;
2. Андрей Безпалый;
3. Евгений Бондаренко;
4. Александр Бреславский;
5. Валентина Буглак;
6. Александр Величко;
7. Виталий Вильчинский;
8. Александр Воронин;
9. Татьяна Гак;
10. Максим Гандзя;
11. Татьяна Гетьман;
12. Наталия Губко;
13. Ирина Димура;
14. Елена Дирина;
15. Вячеслав Киндер;
16. Ирина Колева;
17. Лариса Колиснык;
18. Владимир Кондратюк;
19. Виктория Костюченко;
20. Анна Кравченко;
21. Оксана Кухтий;
22. Елена Левковская;
23. Татьяна Литвинова;
24. Влада Мартынова;
25. Николай Мергель;
26. Наталия Михайловская;
27. Лилия Мосийчук;
28. Анастасия Муругова;
29. Наталья Нагорная;
30. Екатерина Никитина;
31. Ирина Николенко;
32. Дмитрий Пагуба;
33. Анна Поклитар;
34. Вадим Пуппо;
35. Николай Русин;
36. Андрей Сивец;
37. Наталия Сичова;
38. Богдан Скирда;
39. Уляна Скляренко;
40. Ирина Скрипка;
41. Лариса Скутельник;
42. Ольга Твердохлиб;
43. Виктория Тимошенко;
44. Андрей Ткачук;
45. Вячеслав Требик;
46. Александр Цыганий;
47. Виталий Чергавый.
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