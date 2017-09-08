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НАПК проведет еще 37 тренингов уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции органов власти

08 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предупреждению коррупции во II полугодии 2017 года планирует провести 37 тренингов для уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции органов власти, в которых примут участие более 1300 слушателей. В дальнейшем слушатели тренингов обеспечивать организацию и проведение антикоррупционных учений среди публичных служащих.

Тренинги будут проводиться с целью повышения уровня профессиональной компетенции уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции органов власти. Концепцию организации таких тренингов и Ориентировочный план-график их проведения утвердили на заседании НАПК.

Во время этих учений слушатели смогут углубить знания по вопросам соблюдения законодательства об основах государственной антикоррупционной политики; подготовки антикоррупционных программ и практических аспектов оценки коррупционных рисков; превентивных антикоррупционных механизмов; электронного декларирования.

С Концепцией организации тренингов и Ориентировочным плану-графику их проведения можно ознакомиться по ссылкам:

• Концепция организации и проведения Национальным агентством по предупреждению коррупции антикоррупционных учений (тренингов) для уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции органов государственной власти и органов местного самоуправления;

• Ориентировочный план-график проведения тренингов для уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции органов государственной власти на II полугодие 2017 года (приложение 1, приложение 2, приложение 3).

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