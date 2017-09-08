В ProZorro назвали ТОП-10 активных участников госзакупок

Портал публичных закупок ProZorro назвал ТОП-10 активных участников государственных закупок. По данным ProZorro, активным участником системы Prozorro назван «Нафтогаз Украины», на 2-м месте - ООО «Энерго-сервисная компания «ЭСКО-СЕВЕР», на 3-м - ООО «Группа «УМВБ». Замыкает десятку самых активных участников государственных закупок ООО «Вог Аэро Джет».
Также отмечается, что в период с июня 2016 по август 2017 ТОП-10 участников Prozorro приняли участие в 277 закупочных процедурах.
В общем десятка самых активных игроков подписала с государством договоров на сумму свыше 42 млрд грн, а благодаря их выгодным ценовым предложениям госорганам удалось сэкономить более 3 млрд грн.
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