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В ProZorro назвали ТОП-10 активных участников госзакупок

08 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Портал публичных закупок ProZorro назвал ТОП-10 активных участников государственных закупок. По данным ProZorro, активным участником системы Prozorro назван «Нафтогаз Украины», на 2-м месте - ООО «Энерго-сервисная компания «ЭСКО-СЕВЕР», на 3-м - ООО «Группа «УМВБ». Замыкает десятку самых активных участников государственных закупок ООО «Вог Аэро Джет».

Также отмечается, что в период с июня 2016 по август 2017 ТОП-10 участников Prozorro приняли участие в 277 закупочных процедурах.

В общем десятка самых активных игроков подписала с государством договоров на сумму свыше 42 млрд грн, а благодаря их выгодным ценовым предложениям госорганам удалось сэкономить более 3 млрд грн.

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