Сегодня 08 сентября 2017 года, 10:18

Сегодня парламент продолжит рассмотрение судебной реформы

В Верховном Cовете 8 сентября состоится час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу.

Также запланировано объявление депутатских запросов.

Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 по судебной реформе «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», который входит в пакет судебной реформы. Вчера спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание парламента 7 сентября и прервал рассмотрение законопроекта № 6232. В него были поданы 4384 поправки, парламентарии успели рассмотреть лишь 480 из них.

Согласно Регламенту Верховного Совета, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.