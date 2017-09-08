Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 сентября 2017 года, 10:18

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Сегодня парламент продолжит рассмотрение судебной реформы

08 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

В Верховном Cовете 8 сентября состоится час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу.

Также запланировано объявление депутатских запросов.

Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 по судебной реформе «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», который входит в пакет судебной реформы. Вчера спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание парламента 7 сентября и прервал рассмотрение законопроекта № 6232. В него были поданы 4384 поправки, парламентарии успели рассмотреть лишь 480 из них.

Согласно Регламенту Верховного Совета, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1028) от 05/09/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1028)
Государство и юристы

Сдать назад

Отрасли практики

Агрорейдер

Судебная практика

Период бремени

Тема номера:

Финальное вступление

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом